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الأحد، 26-02-2023 03:42 م

الكوفحي يوضح بشأن تكسير شواهد القبور في إربد

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الوكيل الاخباري- قال رئيس بلدية إربد نبيل الكوفحي إن البلدية لم تصلها أي ملاحظات حول نبش القبور، وتركزت الملاحظات كلها حول عملية تكسير شواهد القبور.اضافة اعلان


وأضاف الكوفحي أن هناك أشخاص لديهم معتقدات خاطئة قاموا بذلك، وهذه لا تعد الحادثة الأولى، فقد سبقها عدد من الحوادث في مقابر مختلفة من محافظة إربد.

وبين أن طبيعة المقبرة في إربد كبيرة ومترامية الأطراف، ولا يمكن ضبط عمليات العبث المستمرة، رغم وجود حراسة مستمرة على مدار الساعة.

وكشف أنه جرى ترميم القبرين المتضررين من المنخفض الجوي السابق تحت إشراف وزارة الأوقاف، مشيرا إلى تبديل أعمدة الإنارة في معظم المقابر.

ولفت إلى أن هناك 40 -50 مقبرة في إربد ومن الصعوبة بمكان تركيب كاميرات لهذه المقابر ومراقبتها.

 




 

 


 

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