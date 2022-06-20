الكويت ضيف معرض عمان الدولي للكتاب 2022

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، الاثنين، عن اختيار دولة الكويت ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب 2022 الذي ينظمه اتحاد الناشرين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى.



وتقام فعاليات الدورة 21 لمعرض عمان هذا العام في المركز الأردني للمعارض الدولية، اعتبارا من أول أيلول/سبتمبر المقبل، وحتى العاشر من الشهر ذاته.



وقال أبو فارس في بيان صحفي، إن "اختيار الكويت جاء بهدف تعزيز العلاقات بين الشعبين، ولا سيما في الجانب الثقافي، وإعطاء جمهور معرض عمان الدولي للكتاب فرصة الاطلاع على الجهود الثقافية والتراثية للبلد الشقيق، وأبرز المشروعات الرائدة التي تعمل عليها دولة الكويت، والتي تتميز في رسالتها الثقافية للأمة العربية، وللإنسان العربي".



وأضاف، أن "الرسالة الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب في دوراته السابقة كانت وما زالت الانفتاح على كافة الأشقاء العرب سواء من خلال إتاحة المجال لدور النشر العربية للمشاركة في المعرض، ومن خلال البرنامج الثقافي، ومن خلال برنامج ضيف الشرف، وحفلات التوقيع، مما يجعل المعرض منصة ثقافية عربية، ومحطة مهمة للقاء أطراف صناعة النشر في العالم العربي".



وأشار أبو فارس إلى أن المعرض احتفى خلال الدورات الماضية من خلال برنامج ضيف الشرف، بفلسطين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس من خلال فعاليات ثقافية متنوعة ومتميزة، وهذه الدورة ستكون إضافة إلى الدورات الأخرى لما تتمتع به دولة الكويت من خبرة في التنمية الثقافية المستدامة، وإدارة العمل الثقافي.

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