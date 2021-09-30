الكيلاني: استمرار تعامل الصيدليات مع منظومة حكيم

الوكيل الإخباري - قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، إنه تم الاتفاق على استمرار تعامل الصيدليات مع منظومة حكيم بالآلية المقدمة من قبل النقابة.

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وأضاف الكيلاني اليوم الخميس، إن قرار الاستمرار جاء بعد الاجتماع بمقر إدارة التأمين في البنك المركزي، بحضور الجهات المعنية بالعلاقة بين الصيدليات وشركات التأمين الصحي، وذلك بعد التعميم الصادر عن مجلس نقابة الصيادلة أمس، والقاضي بإيقاف تعامل الصيدليات ‏مع منظومة حكيم. وبين أنه جرى التواصل مع ‏القائمين على منظومة حكيم، وإدارة التأمين واتحاد شركات التأمين، لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، وبما يصب في مصلحة المواطن أولا، والارتقاء بخدمات التأمين الصحي المقدمة للمواطن والقطاع الصحي بشكل عام.



‎وثمنت النقابة تعاون إدارة التأمين في البنك المركزي، والشركة المطبقة لمنظومة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، وذلك في تبني مقترح نقابة الصيادلة والتوصل إلى حل مرضي للجميع. وأكد الكيلاني اقتناع نقابة الصيادلة بأهمية منظومة حكيم في مجال حوسبة القطاع الصحي، وتحسين خدمات التأمين الصحي بشكل عام.

