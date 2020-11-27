الجمعة 27-11-2020
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الجمعة، 27-11-2020 12:58 م

الكيلاني: فيتامين سي ودي متوفرة بكميات في السوق المحلي

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الوكيل الإخباري- قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، الجمعة، إن فيتامين سي ودي متوفرة بكميات كافية في الصيدليات، حيث "تضاعف" الطلب عليها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وقال الكيلاني ، "في موسم الشتاء يزيد الطلب على فيتامين سي والزنك ... فيتامين دي في الأونة الأخيرة يشهد ارتفاعا في الطلب".


"أستطيع القول إن مع وجود وباء كورونا زاد الطلب أضعاف مقارنة مع السنوات السابقة"، وفق الكيلاني الذي قال: "في فترة ليست بعيدة شهدت الصيدليات شح في فيتامين سي والزنك لكن تم تعويضها عبر سماح مؤسسة الغذاء والدواء استيراد كميات وسماح لمصانع محلية بالإنتاج".


وتحدث عن توفر بكميات لفيتامين سي ودي في السوق المحلي، قائلا: "أريد أن أطمئن الجميع أن فيتامين سي ودي والزنك وكافة أصناف الفيتامينات ومقويات المناعة متوفرة في الصيدليات بكميات".


"الفيتاميات هي مكملات غذائية وليست دواء ولا تحتاج إلى وصفة طبية"، وفق الكيلاني.



 




 

 


 

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