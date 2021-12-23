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الخميس، 23-12-2021 03:47 م

الكيلاني لـ الوكيل: أكثر من 100 مليون دينار ديون على الحكومة لموردي الأدوية والمستودعات

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الوكيل الاخباري - قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني إن الحكومة ملتزمة بسداد المستحقات المالية المترتبة عليها لموردي الأدوية وأصحاب المستودعات حسب الاتفاق الذي تم بينهم.

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وأضاف الكيلاني لـ"الوكيل الاخباري" أن المستحقات التي بقيت على الحكومة ولم تسددها بعد تتجاوز الـ100 مليون دينار لصالح أصحاب المستودعات وموردي الأدوية.

 

وبين أن الحكومة دفعت جزء من المستحقات لم تصل إلى الحد المأمول، لكنها وفرت سيولة لدى موردي الأدوية ليتمكنوا من استيراد الأدوية وتلبية حاجة السوق المحلي للسنة القادمة.

 

ويأمل الكيلاني أن تستمر الحكومة بالوفاء في التزاماتها، تلبية لحاجة السوق، حتى لا يشعر المواطن بوجود أي نقص في الأدوية.

 




 

 


 

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