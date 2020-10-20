الكيلاني يستبعد حصول الاردن على مطعوم الانفلونزا مجددا

الوكيل الإخباري- أعلن نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، عن نفاد مطعوم الإنفلونزا الموسمية من الصيدليات والقطاع الخاص.

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وقال الكيلاني، الثلاثاء، إن "حصة القطاع الخاص من المطعوم لم تتجاوز 40 ألفا، بينما وصلت حصة وزارة الصحة إلى 310 آلاف"، موضحا أن "الكميات المستوردة من المطعوم قليلة جدا، وأقل من المطلوب".



وأضاف أن وزارة الصحة "تسعى لتأمين جرعات جديدة من المطعوم غير أن الطلب العالمي قد يحول دون ذلك".



وزارة الصحة أعلنت الشهر الماضي توفيرها نحو 235 ألف جرعة من مطعوم الإنفلونزا الموسمية بشكل مجاني لفئات محددة للعام الحالي، في ظل "شح في الكميات المتوافرة من المطعوم عالميا".



مدير برنامج التطعيم في وزارة الصحة كامل أبو سل قال إن الوزارة طرحت عطاء طلبت فيه 600 ألف جرعة من مطعوم الإنفلونزا الموسمية، لكنها حصلت على نحو 235 ألف جرعة؛ نتيجة ازدياد الطلب على المطعوم والشح في توافر الجرعات عالميا.





