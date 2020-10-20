الثلاثاء 20-10-2020
الوكيل الاخباري

شاهد .. فيديو مؤثر لصالح ووالده بالمستشفى

الأمانة تطلق حملة للتوعية بفيروس كورونا

الكيلاني يستبعد حصول الاردن على مطعوم الانفلونزا مجددا

المصفاة: حريق صغير نتيجة تسرب كمية بسيطة من زيت الوقود

اصابة موظفة بكورونا في بلدية إربد

تقرير .. أصحاب الأسبقيات بين مطرقة القانون وسندان التنشئة

إعلان هام للطلبة الأردنيين في أوكرانيا

إيعاز من مدير الأمن العام بشأن فتى الزرقاء - صورة

شاهد.. مواطن يشتري طبق بيض وهذا ما عثر عليه

تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة لضبط عمالة الأطفال




الثلاثاء، 20-10-2020 02:27 م

الكيلاني يستبعد حصول الاردن على مطعوم الانفلونزا مجددا

5f8ec47d5b72f


الوكيل الإخباري- أعلن نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، عن نفاد مطعوم الإنفلونزا الموسمية من الصيدليات والقطاع الخاص.

اضافة اعلان

وقال الكيلاني، الثلاثاء، إن "حصة القطاع الخاص من المطعوم لم تتجاوز 40 ألفا، بينما وصلت حصة وزارة الصحة إلى 310 آلاف"، موضحا أن "الكميات المستوردة من المطعوم قليلة جدا، وأقل من المطلوب".


وأضاف أن وزارة الصحة "تسعى لتأمين جرعات جديدة من المطعوم غير أن الطلب العالمي قد يحول دون ذلك".


وزارة الصحة أعلنت الشهر الماضي توفيرها نحو 235 ألف جرعة من مطعوم الإنفلونزا الموسمية بشكل مجاني لفئات محددة للعام الحالي، في ظل "شح في الكميات المتوافرة من المطعوم عالميا".


مدير برنامج التطعيم في وزارة الصحة كامل أبو سل قال إن الوزارة طرحت عطاء طلبت فيه 600 ألف جرعة من مطعوم الإنفلونزا الموسمية، لكنها حصلت على نحو 235 ألف جرعة؛ نتيجة ازدياد الطلب على المطعوم والشح في توافر الجرعات عالميا.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

المصفاة: حريق صغير نتيجة تسرب كمية بسيطة من زيت الوقود

up4nt7zl

اصابة موظفة بكورونا في بلدية إربد

main_image5e6f4136d5646

إعلان هام للطلبة الأردنيين في أوكرانيا

الحواتمة

إيعاز من مدير الأمن العام بشأن فتى الزرقاء - صورة

زو

الزرقاء: مخالفة منشآت تجارية ومواطنين

4201912132627812683660

إغلاق مبنى وزارة العمل 3 أيام بسبب كورونا

أخبار متعلقة
5202029194343183245193

محافظ إربد: رفع العزل عن 4 منازل وبناية

920202020348804531987

الرمثا: 140 عينة سلبية لمخالطي إصابتي الطرة والشجرة

320204162412993598057

الحكومة: تعاملنا مع مئات الشائعات خلال كورونا

GQ3B6566

كلمة للملك في المنتدى الاقتصادي العالمي

62020614611560235782

مأدبا: تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

04

جرش ..إغلاق مدرسة ثانوية لثبوت اصابة احد طلبتها بكورونا