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الإثنين، 27-12-2021 08:25 م

اللجنة الإعلامية بمحافظة الطفيلة تكرم مدير ثقافة الطفيلة

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الوكيل الاخباري - كرمت اللجنة الإعلامية في محافظة الطفيلة، مدير الثقافة بالمحافظة، الدكتور سالم الفقير، لجهوده المتميزة في دعم الحركة الثقافية في الطفيلة ولدوره في رعاية المبدعين في المجالات الثقافية والأدبية وإعداد الخطط والبرامج والفعاليات التي من شأنها النهوض بالشأن الثقافي .

وخلال رعايته حفل التكريم في قاعة مديرية الثقافة، اليوم الاثنين، أكد نائب محافظ الطفيلة، رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور إسماعيل الصرايرة، على الجهود التي تبذلها مديرية ثقافة الطفيلة في تفعيل الحركة الثقافية، وإيجاد ثقافة مجتمعية تبرز التراث الوطني، وتسهم في رعاية مواهب الشباب وصقلها وإعطائها الأهمية اللازمة التي تستحقها كون هذه المواهب هي التي ستشكل الثقافة الوطنية مستقبلا.

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