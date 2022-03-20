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الأحد، 20-03-2022 05:23 م

اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة تعقد اجتماعها الثاني

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الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة، اليوم الأحد، اجتماعها الثاني لعام 2022 في وزارة النقل، برئاسة الأمينة العامة الوزارة المهندسة وسام التهتموني، وبحضور شركاء القطاع بأنماطه المختلفة.

وقالت التهتموني إن الأحداث الجارية عالميا أظهرت تأثيرا واضحا في إمدادات النقل والتجارة، ما يتطلب تضافر الجهود وتكامل جميع الجهات وشركاء القطاع في الوقوف معا، والتعامل مع المتغيرات كافة.

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