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الأحد، 11-07-2021 11:16 ص

اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تعقد اجتماعا اليوم

سم


الوكيل الإخباري - تعقد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأحد، اجتماعا موسعا يضم كافة أعضائها، برئاسة رئيس اللجنة، سمير الرفاعي،لبحث ما توصلت إليه اللجان المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، بحسب ما أكد الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهند مبيضين.

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وقال مبيضين خلال تصريحات صحفية، إن "اجتماع الأحد من الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة بمعدل مرة واحدة شهريا، أو بعد كل 5 اجتماعات فرعية للجان"، موضحا أن "من المتوقع أن يبدأ الاجتماع الساعة الرابعة عصرا".


"من المقرر أن يعرض كل رئيس لجنة فرعية المداولات والقوانين التي جرت مناقشتها في اجتماعاتها الأخيرة"، بحسب مبيضين. 


 




 

 


 

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