اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية منفتحة على جميع الأفكار والآراء

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهند مبيضين، السبت، إن اللجنة منفتحة على جميع الأفكار والآراء وأعضاء اللجنة ينقلون أفكار تياراتهم وقواعدهم الاجتماعية.وأشار عبر برنامج "أخبار الأسبوع"، إلى حرص رئيس اللجنة سمير الرفاعي على التنسيق مع الحكومة وهي ممثلة بالأصل بوزير الشؤون السياسية، وقال إن الرفاعي اتصل برئيس الوزراء بشر الخصاونة بشأن جزئيات معينة.وذكر أن اللجنة عقدت اجتماعين اثنين وكان هناك وجهات نظر مختلفة، لكن "ليس المهم التوافق منذ اليوم الأول والمهم التوافق في النهاية".وقال مبيضين، "قد لا يكون هناك توافق بشأن مخرجات اللجان وقد يتم اللجوء للتصويت".