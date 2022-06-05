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الأحد، 05-06-2022 08:41 م

اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تستعرض أولويات دعم المرأة خلال الفترة المقبلة

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الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، اجتماعاً اليوم الأحد، في دار رئاسة الوزراء، لاستعراض أهم أولويات دعم المرأة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت بني مصطفى أن دور اللجنة الوزارية لتمكين المرأة يَكمن في استعراض وتنسيق أبرز أولويات الوزارات والمؤسسات الحكومية لتمكين المرأة خلال الفترة المقبلة ووضعها أمام المانحين، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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