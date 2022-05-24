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الثلاثاء، 24-05-2022 05:58 م

اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تناقش واقع العاملات في القطاع الزراعي

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الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، واقع العاملات في القطاع الزراعي والتحديات التي تواجههنّ.

وأكدت بني مصطفى خلال الاجتماع، الذي حضره وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، وممثلات عن جمعية "صداقة" المعنية بشؤون المرأة، وعدد من أعضاء اللجنة، اليوم الثلاثاء بدار رئاسة الوزراء، أهمية دعم العاملات في القطاع الزراعي، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي للمملكة.

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