اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين تحتفل بذكرى الكرامة ويوم المرأة وعيد الأم

الوكيل الاخباري - احتفلت اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين، اليوم السبت، بذكرى معركة الكرامة الخالدة ويوم المرأة وعيد الأم، في متحف الدبابات الملكي بحديقة الملك عبدالله الثاني في منطقة المقابلين.



وقال رئيس اللجنة العميد السابق أحمد الرقاد، إن الاحتفال اليوم بذكرى معركة الكرامة التي سطرها نشامى الجيش العربي عام 1968، يأتي تخليدا وتكريما لشهداء الكرامة وافتخارا بما قدمه الجيش العربي من بطولات وتضحيات نقشت في صفحات التاريخ.

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