الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

جمعية البنوك: يحق للبنوك تعديل أسعار الفائدة ارتفاعا وانخفاضا

المستقلة للانتخاب تحصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 54001

كهرباء إربد تفتتح مكتبًا لخدمات المشتركين في لواء الوسطية

الامن يحذر من روابط وهمية تدعي تقديم 140 ديناراً للفقراء

مسؤول فلسطيني : القيادة الفلسطينية ستعلن إجراءات وقرارات الليلة

اتفاقية تعاون بين "تطوير المشاريع" و"التجارة الفلسطيني"

اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تعقد اجتماعها الأول لعام 2023

انطلاق فعاليات كانون الثاني للتوعية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

السير تبين سبب أزمة صويلح باتجاه صافوط - صورة

الخميس، 26-01-2023 05:24 م

اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تعقد اجتماعها الأول لعام 2023

ww


  الوكيل الاخباري - مندوبا عن وزير العدل ترأس أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والذي عُقد في مقر وزارة العدل صباح اليوم الخميس الموافق 26/1/2023.

وقال اللوزي ان قانون منع الاتجار بالبشر والذي صدر عام 2009، وتم ادخال بعض التعديلات الجوهرية في القانون المعدل رقم (10) لسنة (2021) اضاف مزيدا من الحماية والرعاية لضحايا الاتجار بالبشر .

وبين د. اللوزي خلال هذا اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وأهمية تضافر الجهود الوطنية لضمان توفير الاليات الفضلى لمكافحة هذه الجريمة، وحماية ومساعدة المجني عليهم والمتضررين منها.

اضافة اعلان


وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من المواضيع كان أبرزها مقترح مسودة النظام المعدل لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، ومناقشة أبرز التعديلات المقترحة في مسودة النظام، والأسباب الموجبة لها، حيث وافقت اللجنة على المقترح وقررت رفعه كمشروع نظام معدل لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر حسب الأصول.

وناقشت اللجنة مسودة الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام (2023-2026) وأكدت على المضي قدما في مراجعتها وتحديثها لاعتمادها وإقرارها والبدء بتنفيذ محاورها والأنشطة المنبثقة عنها. 

 

وناقشت اللجنة سبل توفير الدعم لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر بعد اقراره من مجلس الوزراء وصدوره في الجريدة الرسمية وبما يحقق الدعم والمساعدة للضحايا، وضمان حصولهم على المشورة والمساعدة القانونية اللازمة لضمان حقوقهم.

 

واستعرضت اللجنة الوطنية مذكرة التفاهم مع نقابة المحامين بخصوص توفير المساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر، ودورها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
  
وقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها:


-تفعيل مذكرة التفاهم مع نقابة المحامين للمساعدة القانونية. 
-تحديث الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.
-وضع خطة إعلامية لتعزيز الوعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر.
-بذل مزيد من الجهود المشتركة لتوفير اليات الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120232501249539385707

المستقلة للانتخاب تحصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 54001

1120226132740122349169

كهرباء إربد تفتتح مكتبًا لخدمات المشتركين في لواء الوسطية

1

اتفاقية تعاون بين "تطوير المشاريع" و"التجارة الفلسطيني"

1020221135944208770630

انطلاق فعاليات كانون الثاني للتوعية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

120231222554272918226

جمعية البنوك: يحق للبنوك تعديل أسعار الفائدة ارتفاعا وانخفاضا

323445050_899236021094082_1720613283131834128_n

السير تبين سبب أزمة صويلح باتجاه صافوط - صورة

أخبار متعلقة
w

حملة للحد من انتشار البسطات في إربد غدا

12202228155337406292109

لقاء يتدارس الآثار المحتملة لفصل مناطق بني عبيد عن بلدية إربد

e

صدور حكم بحق شخص مارس البلطجة على بائعي الغاز بعمان

News-P-371556-636585240405363506

صُلح عمَّان تبدأ النَّظر بقضية هدر مال عام تجاوز المليون دينار

1220222817173327124173

تفاصيل محاولة اردني الاستيلاء على 1.5 مليون دينار من سيدة متوفية