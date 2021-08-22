اللقاء الدولي السادس حول المواطنة يوصي بدعم الشباب فكريا

الوكيل الاخباري -

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أوصى المشاركون في اللقاء الدولي السادس حول المواطنة الفاعلة نحو مجتمعات حاضنة للتعددية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بضرورة استمرارية دعم الشباب لإطلاق أفكار في مجالات المواطنة وخدمة المجتمعات.وجاء في بيان صدر اليوم الأحد عن اللقاء الذي اختتم أعماله مساء أمس في عمان بتنظيم من جامعة دار الكلمة في بيت لحم والمعهد الملكي للدراسات الدينية في عمان، أن المشاركين أوصوا أيضا بأهمية تشجيع الشباب على العمل البحثي والأكاديمي لزيادة مشاركاتهم في الملتقيات والمؤتمرات القادمة وفتح الباب أمام الشركات الخاصة لدعم المبادرات الشبابية المقترحة.