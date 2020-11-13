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الجمعة، 13-11-2020 06:26 م

بطاقة استيعابية تصل لنحو 300 سرير لكل مستشفى

اللواء الحنيطي يتفقد المستشفيات الميدانية في إربد والزرقاء

حن
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الجمعة، المستشفيات الميدانية الجديدة التي يتم انشاؤها لتعزيز الطاقة الاستيعابية في مستشفى الأمير راشد بن الحسن بمحافظة إربد ومستشفى الأمير هاشم بن الحسين في محافظة الزرقاء، والمخصصة للتعامل مع مصابي مرضى كورونا.

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وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على الاستمرار بدعم الخدمات الطبية الملكية للمستشفيين لمواجهة الفيروس، إذ تم تزويدهما بمستشفيات ميدانية متحركة وبطاقة استيعابية تصل لنحو 300 سرير لكل مستشفى، منها 52 سريرا ( ICU) لكل منهما، مزود بكافة الكوادر الطبية اللازمة والمؤهلة في التعامل مع الحالات المرضية.


وتأتي عملية الانشاء لتعزيز الطاقة الاستيعابية لقدرات الخدمات الطبية الملكية بمواجهة الجائحة، حيث سيكون المستشفيان جاهزان لاستقبال الحالات المرضية خلال نحو أسبوعين.


كما تفقد اللواء الركن الحنيطي عدداً من نقاط الغلق المشتركة المنتشرة في محافظتي إربد والزرقاء، حيث نقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة المنتشرة في كافة مناطق ومحافظات المملكة والتي تساند الأجهزة الأمنية في واجبها الحالي المتمثل في المحافظة على سلامة وأمن الوطن والمواطن.

 

المصدر : بترا

 

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