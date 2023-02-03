السبت 04-02-2023
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قطر تجدد دعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس
مطالبة باجراءات لضبط اسعار الزيوت النباتية
بلدية المفرق الكبرى تقوم بسحب صهاريج مياه عالقة على اوتوستراد المفرق
اللواء الركن الحنيطي يتفقد مرتبات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية
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أخبار الشركات
جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحصد المركز الثاني في بطولة آسيا الثانية للمناظرات باللغة العربية 2023
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تقيم جلسة تعريفية بسلسلة هواتف Galaxy S23 الجديدة
العلوم التطبيقية تعقد دورة متخصصة للإصابات الرياضية
"زين" تُنهي الانطلاقة الأولى لبرنامج تخطيط التعاقُب الوظيفي "WE SUCCEED"
كورونا
كورونا
دراسة تكشف ضرر 'كوفيد-19' على المشيمة ونمو الأجنة
علماء الفيروسات يعلنون عن بداية النهاية المحتملة لوباء فيروس كورونا