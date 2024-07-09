اللواء الركن الحنيطي يستقبل السفير الهنغاري وسفيرة جمهورية جنوب أفريقيا

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، سفير هنغاريا في عمّان أتيلا كالي.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، تعزيز علاقات التعاون الثنائية في المجال العسكري، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



وفي سياق متصل، استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم، في مكتبه بالقيادة العامة، سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا في عمّان تسيلاني موكوينا.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيفة، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

اضافة اعلان