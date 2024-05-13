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الإثنين، 13-05-2024 03:44 م

اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفدين عسكريين كويتياً وعُمانياً

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً كويتياً برئاسة آمر القوة البرية الكويتية اللواء الركن خالد علي زايد الشعلة. 

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.


كما استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً عُمانياً برئاسة رئيس المدينة الطبية للأجهزة الأمنية المهندس عدي بن هلال بن ناصر المعولي.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الخدمات الطبية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

 




 

 


 

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