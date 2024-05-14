الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 14-05-2024 11:04 م

اللواء الركن الحنيطي يودع وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/1

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الوكيل الاخباري - ودّع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية، وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/1، للمشاركة في مهام قوات حفظ السلام الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي.

وقال اللواء الركن الحنيطي: "إن الصورة المشرفة التي عكستها القوات المسلحة الأردنية خلال مشاركاتها بعمليات حفظ السلام الدولية، جعلت منها منبراً يحتذى به نتيجةً للمستوى العالي من الاحترافية والمهنية التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة"، لافتاً إلى أن الأردن وبقيادته الهاشمية، يقوم بدور انساني مهم في نشر الأمن والسلام في جميع أنحاء العالم.

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