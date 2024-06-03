اللواء المعايطة يرعى تخريج مستجدي الأمن العام

الوكيل الاخباري - رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين، المنعقدة لدى مركز تدريب قوات الدرك التخصصي / سواقة.



واستعرض مدير الأمن العام، طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، بحرفية عالية، وأداء متميزاً عكس المستوى التدريبي المتطور للخريجين.



وتلقى الخريجون خلال فترة التدريب، عدداً من المساقات العلمية والعملية، والتدريبات المختلفة، والتي تأتي ضمن خطط مديرية الأمن العام الخاصة بإعداد وتطوير العنصر البشري لديها، وصقل مهاراته، ضمن منظومة تدريبية رائدة في مختلف العلوم والمواضيع الأمنية والشرطية والإنسانية.





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