اللواء المعايطة يوجّه بإنشاء فرق للإنقاذ في أقاليم الشمال والوسط والجنوب

الوكيل الإخباري- زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، قيادة فريق البحث والإنقاذ الدولي، والمركز الإقليمي للحماية المدنية.



ونقل مدير الأمن العام، تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبد الله الثاني، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة في سبيل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.



وأكد اللواء المعايطة، على ضرورة السعي بكل ما هو متاح لتعزيز وتطوير قدرات الفريق وجاهزية مرتباته، وبما يحقق تقديم الخدمات الإنسانية، وفق أفضل المعايير في سرعة الاستجابة بكل كفاءة واحترافية.



وأشاد مدير الأمن العام، بالجهود النوعية التي تبذلها مرتبات الفريق، خلال تعاملهم مع ما يقع من حوادث، التي تعكس حجم الاحترافية والكفاءة التي وصل إليها الفريق.



ووجّه اللواء المعايطة، إلى رفع كفاءة التدريب النوعي، ومتابعة إنشاء فرق الإنقاذ المتخصصة مجهزة بكامل معداتها وإمكانياتها، والقادرة على التعامل مع الحوادث الخطرة في أقاليم الشمال والوسط والجنوب، وبما يحقق فعالية واستجابة لأي حدث طارئ، بأسرع وقت ضمن نطاق اختصاصه.



كما وأوعز بإنشاء مركز تدريب إقليمي ودولي، يضم داخله معاهد ومراكز تدريب الدفاع المدني كافة، ليكون مركزاً تدريبياً شاملاً للتدريب الداخلي، ونقل الخبرات الإقليمية والدولية للدول الراغبة بذلك.



من جهتهما، قدّم قائد فريق البحث والإنقاذ الدولي، وآمر المركز الإقليمي للحماية المدنية، إيجازاً بيّنا من خلاله، أهم الواجبات والمهام المنوطة بهم، والخطط والبرامج التدريبية، الكفيلة ببناء قدرات المرتّبات وتعزيز مهاراتهم، وبما يضمن الارتقاء بمستوى ما يقدمونه من خدمات.



وفي نهاية الزيارة، جال مدير الأمن العام في الميادين التدريبية التشبيهية، ومبنى مركز التدريب الأردني الدولي للدفاع المدني، مؤكداً على أهمية العملية التدريبية، في رفع كفاءة مرتبات الأمن العام، أو المشاركين بالدورات التدريبية التخصصية من الدول الشقيقة والصديقة.

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