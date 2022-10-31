الإثنين 31-10-2022
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الإثنين، 31-10-2022 01:11 م

اللوجستية الأردنية: توقع ارتفاع أكبر لأسعار شحن بواخر الحبوب بعد أن وصلت 50%

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة  
توقع رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب أن ترتفع تكلفة الشحن عالمياً في حال استمرار روسيا بالانسحاب من "اتفاقية الحبوب" خلال الفترة القادمة .اضافة اعلان


وبين الخطيب لـ " الوكيل الإخباري" أن تكلفة الشحن البحري للبواخر الناقلة حبوب زادت منذ العام الماضي ولغاية الآن من 30 إلى 50% .

وأضاف أن انسحاب روسيا من الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود ينعكس على تكلفة الشحن عالمياً.

وأكد أن ارتفاع تكلفة شحن البواخر المحملة بالحبوب تنعكس على الغذاء العالمي من حيث المخزون والأسعار عالمياً ومحلياً مؤكداً عدم اعتماد الأردن على الحبوب القادمة من أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى نوه أن أسعار الشحن ارتفعت بفعل ارتفاع أسعار النفط خلال الأواني الأخيرة .

وكانت أسعار عقود القمح الآجلة ارتفعت بعد انسحاب روسيا من اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.

وعلقت روسيا صفقة تسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود بعد ضربات بطائرة بدون طيار على أسطولها البحري يوم السبت الماضي

 




 

 


 

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