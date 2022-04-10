الليالي الرمضانية تحيي الذاكرة التاريخية لقلعة الكرك الاثرية

الوكيل الإخباري - أسهمت ليالي رمضان الثقافية التي تنظم مساء كل يوم في ساحة قلعة الكرك التاريخية بالتعريف بآثار القلعة وساحاتها ومعالمها التاريخية والأثرية.

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ولم يقتصر دور فعاليات رمضان الثقافية على متابعة الفقرات والفعاليات الفنية والثقافية والبازارات بل امتد لاطلاع مئات الاسر الكركية على معالم القلعة التاريخية وأسوارها وأبراجها.



وقال محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز إن الخطة الشاملة لاحتفالات الشهر الفضيل والتي تقام بساحات القلعة أخذت بعين الاعتبار التنوع والتكامل بإقامة النشاطات لتحقيق أهداف الليالي الرمضانية سواء الثقافي منها او السياحي، مشددا على ان اختيار مكان ساحة القلعة له دلالات ثقافية وتاريخية وسياحية لربط الماضي بالحاضر وتنشيط الذاكرة السياحية التاريخية.

من جانبها، قالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة إن الأسبوع الأول للفعاليات الرمضانية شهد اقبالاً كبيراً من قبل مختلف شرائح المجتمع ومن مختلف المناطق بهدف متابعة الفعاليات المتنوعة والتي تضمنت اغلبها اعمالا ترتبط بحياة الإنسان وتاريخه وعاداته وتقاليده وربطها مع الموروث الثقافي والحضاري سواء لكبار السن أو للأطفال، لافتة الى ان اقامتها بساحة القلعة وعلى مقربة من أسوارها الشمالية عمق فكرة الربط بين الزمان والمكان والإنسان ضمن جدلية متناغمة بأن على الأرض ما يستحق الحياة.

بدوره، أوضح رئيس بلدية الكرك الاسبق خالد الضمور ان مركز مدينة الكرك شهد بالسنوات الاخيرة هجرة كبيرة للسكان والمحال التجارية والانشطة الثقافية ما اسهم بتفريغ المدينة من روحها، مؤكدا أن إقامة الفعاليات الرمضانية داخل مركز المدينة يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح لإعادة الروح للمدينة وتنشيط حركة المواطن بها، وطالب بمأسسة العمل وإشراك جميع الهيئات والفعاليات الثقافية بإقامة فعالياتها بساحة القلعة.

وثمن مواطنون إقامة الفعاليات، مؤكدين أنها شكلت فرصة لهم ولأسرهم للاستمتاع بأجواء رمضانية وسط مكان تاريخي شكل مناسبة للتعرف على آثار القلعة التي لم يزرها اغلبهم الا فقط أيام الفعاليات.