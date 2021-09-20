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الإثنين، 20-09-2021 07:33 م

المؤتمر الدولي الرابع عشر لأطباء القلب ينطلق الأربعاء

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الوكيل الاخباري - تعقد جمعية أطباء القلب الأردنية في نقابة الأطباء، مؤتمرها الدولي الرابع عشر بالتعاون مع مجموعة القلب والأوعية الدموية التداخلية والكلية الأمريكية للقلب, وذلك خلال الفترة بين 22 إلى 24 الشهر الجاري.

وقال رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور عبدالفتاح أبو حويلة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، في نقابة الأطباء، إنه سيشارك في المؤتمر مجموعة متميزة من أطباء القلب من 18 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى الأردن.

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