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الثلاثاء، 09-11-2021 01:31 م

المؤسسة الاستهلاكية المدنية: تثبيت الأسعار على أغلب السلع

عرباية


الوكيل الإخباري - قال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، الثلاثاء، إن المؤسسة لديها مخزون استراتيجي "مريح" من السلع الأساسية والاستهلاكية المختلفة تكفي أسواق المؤسسة لـ "مدد آمنة".

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وأكد القضاة، أن "المؤسسة عملت على تعزيز مخزونها من مجمل السلع الأساسية، حيث اعتادت مع شركائها الموردين على تخزين السلع المتعاقد عليها في مستودعات المؤسسة أو تخزينها لدى الشركات بحيث يتم طلبها عند الحاجة، لمواجهة أي نقص في هذه المواد".


وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً، إلا أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية "ملتزمة بتثبيت الأسعار على جميع السلع لديها باستثناء عدد محدود جداً وخاصة البقوليات، حيث تم تعديل أسعارها بنسب بسيطة جدا" على ما ذكر القضاة.


وأشار إلى أن "المؤسسة لديها مخزون استراتيجي كبير من السلع الغذائية الأساسية من (الأرز والزيوت النباتية والسكر وحليب البودرة) تكفي الأسواق لمدد مريحة".


القضاة أشار إلى "تعزيز كميات السلع في أسواق المؤسسة تحوطاً من الإقبال المتوقع من المواطنين، خاصة أن سلع المؤسسة تمتاز بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي".


ولدى المؤسسة "مستودعات رئيسية في منطقة خو في الزرقاء بمساحات كبيرة جداً، إضافة إلى وجود أكثر من 40 شاحنة تقوم بتوريد السلع للأسواق" بحسب القضاة.


 




 

 


 

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