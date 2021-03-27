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السبت، 27-03-2021 08:24 م

المؤسسة الاستهلاكية المدنية : تخفيضات على الأسعار طيلة أيام شهر رمضان

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الوكيل الاخبار - قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة إن أسعار المؤسسة لم ترتفع خلال الفترة الأخيرة بما فيها الزيوت.
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وأضاف في تصريحات صحفية ، اليوم السبت، أن المؤسسة لم تقم برفع أسعار الزيوت، الامر الذي ساهم بزيادة إقبال المواطنين على المؤسسة بنحو 3 أضعاف.

وأكد أن المؤسسة ستعمد على عمل سوق تخفيضات على كافة الأسعار طيلة أيام شهر رمضان المبارك، كمساهمة من المؤسسة في تخفيف ضغوط الأعباء المالية المترتبة على المواطن، مؤكداً أن الربح ليس من أدبيات المؤسسة.

وطمأن القضاة المواطنين، بأن المؤسسة استعدت مبكرا لشهر رمضان المبارك، وتعاقدت على كل الأصناف التي يزداد الطلب عليها على موائد الأردنيين، قائلاً: "المخزون كافٍ والسلع متوفرة بأعداد كبيرة، والأسعار بمتناول الجميع، ولا داعي للقلق".

 




 

 


 

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