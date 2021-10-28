المؤسسة الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا الجمعة

الوكيل الاخباري- قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في أسواق المؤسسة الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة 3.30 عصراً.

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وقال القضاة إن استمرار الدوام جاء لإفساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة، داعياً إياهم إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الاسواق التي ستباشر عملها، والاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية المعلن عنها سابقاً والبالغ عددها حوالي 400 مادة متوفرة في أسواقها.



واكد أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة في توصيل الطلبات للمواطنين غدا، داعيا المواطنين للدخول إلى رابط المتجر الإلكتروني www.jcsccshop.gov.jo لطلب احتياجاتهم من المواد.



وطالبت المؤسسة مرتادي اسواقها الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق وتحميل تطبيق سند؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.