الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

التربية: الحالة الصحية للطلبة الذين تعرضوا لحادث سير جيدة

المعونة لـ الوكيل: شروط للحصول على معونة شهرية

نقابة الصيادلة: لا إقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية

طوقان: إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة النووية مطلع العقد المقبل

أسعار الذهب الخميس 28/ 10/ 2021

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا الجمعة

ديوان الخدمة المدنية يكرم متقاعديه بمرور 66 عاما على تأسيسه

بلعاوي لـ الوكيل : من المبكر إعطاء لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

تراجع أسعار النفط عالميا

الخميس، 28-10-2021 11:29 ص

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا الجمعة

1020212311243960753511


الوكيل الاخباري- قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في أسواق المؤسسة الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة 3.30 عصراً.

اضافة اعلان


وقال القضاة إن استمرار الدوام جاء لإفساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة، داعياً إياهم إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الاسواق التي ستباشر عملها، والاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية المعلن عنها سابقاً والبالغ عددها حوالي 400 مادة متوفرة في أسواقها.


واكد أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة في توصيل الطلبات للمواطنين غدا، داعيا المواطنين للدخول إلى رابط المتجر الإلكتروني www.jcsccshop.gov.jo لطلب احتياجاتهم من المواد.


وطالبت المؤسسة مرتادي اسواقها الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق وتحميل تطبيق سند؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202111133144214941631

المعونة لـ الوكيل: شروط للحصول على معونة شهرية

كهرباء 2

طوقان: إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة النووية مطلع العقد المقبل

615c01229b74e

نقابة الصيادلة: لا إقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية

1635403182814

إعلان الفائزين بمسابقة المحاكمة الصورية الوطنية في القانون الدولي الإنساني

c00d889ac2872099063019b2fc0d3768

ديوان الخدمة المدنية يكرم متقاعديه بمرور 66 عاما على تأسيسه

طلبة 4

بلعاوي لـ الوكيل : من المبكر إعطاء لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

أخبار متعلقة
الموؤسسة

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 400 سلعة بنسبة 5 -39 %