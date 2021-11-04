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الخميس، 04-11-2021 04:32 م

المؤسسة التعاونية تعمل على إيجاد نافذة تمويلية للجمعيات

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، أن المؤسسة تعمل على إيجاد نافذة تمويلية للجمعيات التعاونية من خلال إنشاء صندوق التنمية التعاوني.

وأضاف، خلال لقائه اليوم الخميس، رؤساء الجمعيات التعاونية في محافظة مأدبا، أن إنشاء الصندوق جاء ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية للأعوام 2025/2021 التي أقرت أخيرا، مشددا على أن الاستراتيجية تركز على تمويل خدمات البنية التحتية للجمعيات التعاونية، وتمويل مشاريع الجمعيات التي تخدم التنمية في المجتمعات المحلية.

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