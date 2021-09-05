الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

عودة 3 حالات إخلاء طبي إلى غزة بعد استكمال فترة علاجهم بالمدينة الطبية

الوفد النيابي برئاسة العودات يلتقي بارزاني في أربيل

آل البيت تستحدث برنامجا للتحقق من الشهادات والوثائق

لجنة إدارة صندوق إسكان الصحفيين تعقد أولى اجتماعاتها

إعطاء أكثر من 34 ألف جرعة لقاح الأحد

ارتفاع ملحوظ على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

المؤسسة التعاونية في الطفيلة تقدم خدماتها لنحو 65 جمعية

الملك: ضرورة تطوير الوضع الاقتصادي بأقصى سرعة

الأحد، 05-09-2021 05:39 م

المؤسسة التعاونية في الطفيلة تقدم خدماتها لنحو 65 جمعية

320204161550986379931


الوكيل الاخباري - أكد مدير المؤسسة التعاونية في الطفيلة، رائد الربيحات، أن قطاع الجمعيات التعاونية استطاع وعبر مسيرته تحقيق قصص نجاح لعدد من المشروعات الإنتاجية، التي أسهمت في توفير فرص عمل، وتحسين مستويات الأسر الريفية والأخرى المنتجة.

وقال الربيحات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن زهاء 65 جمعية تعاونية في الطفيلة، تعمل ضمن أغراض وغايات تتنوع بين السياحية والزراعية والتجارية، تمكن العديد منها من إقامة مشروعات تنموية، وتحقيق إيرادات مالية مميزة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك 3

عودة 3 حالات إخلاء طبي إلى غزة بعد استكمال فترة علاجهم بالمدينة الطبية

8202112234929288236247

آل البيت تستحدث برنامجا للتحقق من الشهادات والوثائق

920214164329241926701

لجنة إدارة صندوق إسكان الصحفيين تعقد أولى اجتماعاتها

وزارة الصحة

إعطاء أكثر من 34 ألف جرعة لقاح الأحد

920213181536853468735

ارتفاع ملحوظ على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

كورونا 3

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
920211165227166263421

حملات لإعادة تأهيل مناطق حرجية في الطفيلة

فلوس 2

تخفيض قيمة اشتراكات الضمان مرتبطة بتعديل القانون

3

خطة لتطوير القطاع السياحي في الطفيلة

w

الغذاء والدواء تطلق صفحتها على موقع التواصل المهني لينكد إن

820212119651872091620

الطفيلة: حوارية حول تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار

61237e1bca46d

تخفيضات وعروض في المؤسسة الاستهلاكية المدنية