المؤسسة التعاونية في الطفيلة تقدم خدماتها لنحو 65 جمعية

الوكيل الاخباري - أكد مدير المؤسسة التعاونية في الطفيلة، رائد الربيحات، أن قطاع الجمعيات التعاونية استطاع وعبر مسيرته تحقيق قصص نجاح لعدد من المشروعات الإنتاجية، التي أسهمت في توفير فرص عمل، وتحسين مستويات الأسر الريفية والأخرى المنتجة.



وقال الربيحات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن زهاء 65 جمعية تعاونية في الطفيلة، تعمل ضمن أغراض وغايات تتنوع بين السياحية والزراعية والتجارية، تمكن العديد منها من إقامة مشروعات تنموية، وتحقيق إيرادات مالية مميزة.

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