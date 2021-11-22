المؤسسة المدنية: تخفيضات على 300 سلعة

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية كبيرة على حوالي 300 سلعة منذ يوم غد الثلاثاء وحتى مساء يوم السبت الموافق لــ 4 كانون الأول المقبل بنسبة تراوحت بين 5 بالمئة إلى 50 بالمئة.

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وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات وألوية المملكة، والبالغ عددها 67 سوقا وبكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين.



ودعا القضاة المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.



وقال إن هذه التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة في التخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.



وتشمل التخفيضات أرز بسمتي، الحليب، رب البندورة، زيت الزيتون، الطحين، الشاي، السمنة، الألبان والأجبان، المعكرونة والشعيرية، سكالوب وبرغر الدجاج والبقري، مرتديلا مبردة، تونة وسردين، حمص وفول معلب، عسل ومربى، العصائر الطبيعية، الحلاوة والطحينية، بيض المائدة، قهوة سادة، قهوة سريعة الذوبان، حليب طويل الأمد ومطعمات، مكعبات مرقة الدجاج، سمك مجمد، خضار مجمدة، كاتشب ومايونيز، بهارات طعام، قشطة معلبة، دبس التمر، شيشبرك وكبة مجمدة، بالإضافة إلى توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبوهات والمنظفات والصابون ومساحيق الغسيل ومزيل العرق ومعاجين الأسنان والورقيات وفوط الأطفال والكمامات الطبية والمعقمات وأباريق الكهرباء وصوبات الغاز والكاز والكهرباء.



وأشار إلى أن كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشددا على أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساسا لشراء السلع وبيعها.



وفي السياق، أكد القضاة أن خدمة التوصيل المنزلي داخل العاصمة عمان مستمرة، داعيا المواطنين للدخول إلى رابط المتجر الإلكتروني www.jcsccshop.gov.jo لطلب احتياجاتهم من المواد.



ودعا القضاة المواطنين مرتادي أسواق المؤسسة بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق وتحميل تطبيق سند لدخول أسواق المؤسسة حرصا على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

