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الأحد، 21-08-2022 11:41 م

المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير البدور برام الله

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الوكيل الاخباري - تسلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مساء اليوم الأحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة عن أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور.

ورحب الوزير المالكي بالسفير البدور، مثمنا علاقات الأخوة التي تربط البلدين.

وأشاد المالكي بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية، وتطرق الوزير المالكي للتطورات الأخيرة على الساحة الدولية والانتهاكات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

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