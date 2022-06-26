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الأحد، 26-06-2022 05:31 م

المالية تدعو الوزارات والدوائر الحكومية لتزويدها موازناتها وجداول تشيكلاتها

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 الوكيل الاخباري - دعت وزارة المالية، الوزارات والدوائر الحكومية، إلى ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة بمشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها في موعد أقصاه بداية آب المقبل.

وأكدت الوزارة في تعميم لها للوزارات والدوائر الحكومية اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإطار الزمني لإعداد الموازنة، بهدف تحسن الخطط اللازمة للإنفاق العام على المدى المتوسط للأعوام 2023- 2025 .

كما دعت الوزارة في تعميمها إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة وجداول التشكيلات للوزارات والدوائر الحكومية، تقديرات النفقات الجارية للسنوات 2023-2025، وتحسين كفاءتها واقتصارها على النفقات الضرورية لضمان حسن سير العمل وتقديم الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إعداد تقديرات للنفقات الرأسمالية.

وشددت على ضرورة إعداد خلاصة جداول التشكيلات لعام 2023 بحيث تتضمن الاحتياجات والوظائف الشاغرة والوظائف التي يمكن إلغاؤها.

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