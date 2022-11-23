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الأربعاء، 23-11-2022 03:46 م

المباحث المرورية تكشف عن أكثر المخالفات التي يتم التعامل معها يومياً

لالالا


الوكيل الإخباري - رصد - قال رئيس قسم المباحث المرورية المقدم أمجد الزبون، إن مخالفات رفع الأجور بوسائط النقل العمومية، ومخالفة العمل مقابل أجرة للمركبات الخصوصية، من أبرز المخالفات التي تم التعامل معها من قبل كوادر المباحث المرورية بشكل يومي. اضافة اعلان

 
وأشار الزبون، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاربعاء، إلى أن كوادر المباحث تنتشر ضمن مواقع الإختصاص بالزي المدني، موضحاً أنه يتم تطبيق القانون والتعليمات حيال ذلك. 
 
وأكد أن مخالفة التحميل مقابل أجرة للمركبات الخصوصية موجودة في مختلف أرجاء المملكة، وتتركز في مواقع معروفة لدى كوادر المباحث، مضيفاً أنه يتم مراقبة جميع الأماكن التي تنتشر فيها هذه المركبات، ومن خلال طرق معينة حتى لو تم الادعاء من قبل السائق أن هذا الشخص من أقاربه وليس راكب بالأجر.
 
ونوه الزبون إلى انه ترد شكاوى لمكتب إدارة السير بخصوص رفع الأجور من قبل وسائط النقل العام، مضيفاً أنه يوجد خطة عمل خاصة بالمخالفات التشغيلية للمركبات العمومية بشكل عام.

 




 

 


 

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