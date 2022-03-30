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الأربعاء، 30-03-2022 08:58 م

المباشرة بأعمال الصيانة لمسجد السلط الكبير

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الوكيل الاخباري - قال مدير أوقاف البلقاء الدكتور أحمد الخرابشة إن المديرية باشرت، اليوم الأربعاء، بحملة الصيانة الشاملة لمسجد السلط الكبير والتي ستشمل الدهان والكهرباء وعزل سطح المسجد وتنظيف الحجر والأمور الأخرى التي يحتاجها،بالإضافة إلى تعيين إمام ومؤذن للمسجد.

وأكد الخرابشة في بيان، اليوم، أن وزارة الأوقاف تولي موضوع العناية والاهتمام بالمساجد أولوية كبرى وتأتي في مقدمة عملها ومهامها، مبينا أن الوزارة تعمل بشكل دوري على صيانة المساجد في المناطق كافة.

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