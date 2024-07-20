المباشرة بتوسيع وتأهيل مدخل إسكان المغاريب في السلط

الوكيل الاخباري - باشرت كوادر بلدية السلط الكبرى، اليوم السبت، بتنفيذ توسعة وإعادة تأهيل مدخل منطقة إسكان المغاريب، وتوسعة وتعبيد الطريق الحيوي الذي يربط إسكان المغاريب "ظهرة عتيق" بشارع "القدس عربية" الستين سابقا.

اضافة اعلان



وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن هذه الشوارع رئيسية وتخدم أهالي المنطقة والشارع المؤدي إلى المقبرة الإسلامية (أم خروبة) وسيتم التعبيد بعد الانتهاء من التوسعة فورا.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

