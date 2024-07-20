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السبت، 20-07-2024 11:30 ص

المباشرة بتوسيع وتأهيل مدخل إسكان المغاريب في السلط

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الوكيل الاخباري - باشرت كوادر بلدية السلط الكبرى، اليوم السبت، بتنفيذ توسعة وإعادة تأهيل مدخل منطقة إسكان المغاريب، وتوسعة وتعبيد الطريق الحيوي الذي يربط إسكان المغاريب "ظهرة عتيق" بشارع "القدس عربية" الستين سابقا.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن هذه الشوارع رئيسية وتخدم أهالي المنطقة والشارع المؤدي إلى المقبرة الإسلامية (أم خروبة) وسيتم التعبيد بعد الانتهاء من التوسعة فورا.  

 

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