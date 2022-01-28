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الجمعة، 28-01-2022 10:50 م

المتحدثة باسم البيت الأبيض توجه نصيحة للناطقين الإعلاميين الأردنيين

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الوكيل الإخباري - التقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، عبر الاتصال المرئي، مع الناطقين الحكوميين ضمن فعاليات الدورة التدريبية لهم في معهد الإعلام الأردني، وفق بيان الجمعة.

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ونصحت ساكي الناطقين بضرورة أن يتسم الإيجاز الصحفي والتواصل مع الصحافة بالاستمرارية، كما نصحتهم بمعرفة الصحفيين والمراسلين وطبيعة الوسائل الإعلامية التي يعملون بها.


"على الناطق أن يعرف من هو جمهوره ومع من يتحدث"، وفق ساكي التي طالبت بالاستعانة أحيانا بأهل الاختصاص أثناء الإيجاز والمؤتمر الصحفي عند التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية والصحية، لأنه يساعد بتقديم الحقائق والمعلومات الموثوقة للجمهور.


وأشارت ساكي إلى أن وظيفة الناطق الرسمي هي خدمة عامة وشرف كبير وفي جوهرها حلقة تواصل مؤثرة بين المسؤول والجمهور.


وقالت إن الناطق يجب أن يتمتع بالمعرفة والصدق وتقديم الحقائق المخول له بتقديمها، وشددت على ضرورة الإلمام بكافة التفاصيل ومعرفة المعلومات ومحتوى الرسائل المفترض إيصالها للجمهور وبأسلوب جذاب بعيد عن التصادم أو العنف اللفظي، حتى عند نفي أي اشاعة أو معلومة غير صحيحة.


وأكدت ساكي على ضرورة تحلي الناطق بالشجاعة واعترافه بعدم معرفة معلومة عند عدم معرفته بأمر أو حدث ما، مع ضرورة تقديم وعد بالحصول على المعلومة وتقديمها للجمهور.


وتُعقد في معهد الإعلام الأردني دورة تدريبية للناطقين الحكوميين، ضمن مشروع "دعم قدرات الإعلام والاتصال الاستراتيجي للحكومة الأردنية"، الذي ينفذه المعهد بالشراكة مع مكتب وزير الدولة لشؤون الإعلام في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


ورحبت الاميرة ريم علي مؤسسة المعهد عبر رسالة مسجلّة بساكي، وأكدت على أن مهمة الصحافة مهمة شاقة، ولا بديل عن العمل باحتراف وصدق وموضوعية ويجب تطوير الأداء والمحتوى الصحفي في عالم متغير بسرعة، مع ضرورة مواكبته بالعلم والمعرفة.


وشارك بتقديم الخبرات في البرنامج التدريبي خبراء إعلام واتصال وصناع قرار إعلامي منهم: حنان عشراوي، مروان المعشر، رنده حبيب، ناصر جوده، كارولين فرج، محمد المومني، منتهى الرمحي باسم طويسي، دانة الصياغ، ناجح ابو الزين، عزيزه نايت سيبها، خالد الأحمد، ندى دوماني وغيرهم.

 




 

 


 

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