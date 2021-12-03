الجمعة 03-12-2021
الوكيل الاخباري

مستشار رئيس هيئة الأركان: أي إغلاق أو تعليم عن بعد حلول منقوصة

تونس تسجل أول إصابة بالمتحور أوميكرون

لجنة الاوبئة : المتحور الجديد سيصبح هو السائد

لجنة الاوبئة : الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في الاردن

المتحور أوميكرون يلغي حجوزات مسبقة في الفنادق الأردنية

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في خضرجيجة بالعراق

فرنسا ترفض القيام بدوريات مشتركة مع بريطانيا في القنال الإنجليزي

إنقلاب سيارة عروس في عمّان - صور

لجنة الاوبئة : جميع إجراءات الحكومة احترازية

لجنة الاوبئة : يجب اتباع البروتوكولات الصحية لتجنب الإصابة بالفيروس

الجمعة، 03-12-2021 07:07 م

المتحور أوميكرون يلغي حجوزات مسبقة في الفنادق الأردنية

1


الوكيل الاخباري - أكّد رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبدالحكيم الهندي، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" أثر "سلبا" على إلغاء حجوزات كان مرتبا لها في الفنادق الأردنية.

وقال الهندي في بيان، إنه "بعد صدور قرار بالنسبة للطاقة الاستيعابية للمرافق في المنشآت الفندقية انعكس إيجابا على إقامة نشاطات سياحية مختلفة تجذب السياح من خارج المملكة، إلا وأنه للأسف الشديد وحيث إن العالم يتجه إلى تشديد القيود لمواجهة فيروس كورونا أوميكرون وهو المتحور الجديد مما أثر سلبا على إلغاء حجوزات كان مرتبا لها في الفنادق الأردنية بشكل عام".

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حظر

مستشار رئيس هيئة الأركان: أي إغلاق أو تعليم عن بعد حلول منقوصة

620201372150726537015

تونس تسجل أول إصابة بالمتحور أوميكرون

كورونا 5

لجنة الاوبئة : المتحور الجديد سيصبح هو السائد

1220212151251196425440

لجنة الاوبئة : الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في الاردن

122021219045280538974

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في خضرجيجة بالعراق

420209223020353671366

لجنة الاوبئة : جميع إجراءات الحكومة احترازية

أخبار متعلقة
1120211816445355001966

جمعية رجال الأعمال تبحث مع وزير الاستثمار معوقات وتحديات الاستثمار

11202116191824658383813

مادبا: محاضرة حول دور الإعلام في نشر الثقافة

w

إربد: جمعية الرواد للفنون تنظم سمبوزيوم النهر والليمون

e

مصدر اردني مسؤول يتحدث عن الانفجار على الحدود الأردنية السورية

8

الأحمد : تقدم الأردن في الأمن ينعكس إيجاباً على السياحة العلاجية

5

مستشفى النديم يطلق حملة لإجراء عمليات للشفة الأرنبية للأطفال