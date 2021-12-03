المتحور أوميكرون يلغي حجوزات مسبقة في الفنادق الأردنية

الوكيل الاخباري - أكّد رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبدالحكيم الهندي، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" أثر "سلبا" على إلغاء حجوزات كان مرتبا لها في الفنادق الأردنية.



وقال الهندي في بيان، إنه "بعد صدور قرار بالنسبة للطاقة الاستيعابية للمرافق في المنشآت الفندقية انعكس إيجابا على إقامة نشاطات سياحية مختلفة تجذب السياح من خارج المملكة، إلا وأنه للأسف الشديد وحيث إن العالم يتجه إلى تشديد القيود لمواجهة فيروس كورونا أوميكرون وهو المتحور الجديد مما أثر سلبا على إلغاء حجوزات كان مرتبا لها في الفنادق الأردنية بشكل عام".

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