المتعطلون عن العمل في مأدبا يواصلون اعتصامهم لليوم السابع - صور

الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية المعتصمين في محافظة مأدبا سامر الطرمان الأزايدة استمرار الاعتصام أمام مبنى المحافظة لليوم السابع على التوالي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

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وقال الأزايدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن مطالبهم تتمثل بتأمين وظائف حكومية أو في شركات مملوكة للحكومة وليس في القطاع الخاص.



وأضاف أنه لا يوجد أمان وظيفي في شركات القطاع الخاص وأن غالبيتهم كانوا يعملون في القطاع الخاص وحاليا بدون عمل.



وأشار إلى عدم التفات الجهات الرسمية إلى مطالبهم بشكل جاد، وأن لقائهم مع محافظ مأدبا الأسبوع الماضي لم يأتِ بأمر جديد ما دفعهم لاستمرار الاعتصام.



وبيّن الأزايدة أن غالبية المعتصمين معيلين لأسرهم ولديهم أطفال ولا يملكون ما يكفي لسد حاجتهم.



وأوضح أنه سيتم تصعيد الاعتصام وخوض إضراب عن الطعام والاستمرار به في حال تم تجاهل مطالبهم وعدم حلها.

بدوره حذر النائب عبد الرحيم المعايعة من إقدام متعطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية في محافظة مأدبا على الانتحار.



وقال المعايعة، خلال جلسة النواب الرقابية، أمس الاثنين، إن نحو 30 متعطلا عن العمل مستمرين في الاعتصام المفتوح أمام مبنى محافظة مأدبا منذ أيام ومنهم مهندسين لا يملكون ثمن شراء حليب لأطفالهم.



وأضاف أنه لم تلتفت أي جهة حكومية لاعتصام المتعطلين عن العمل منذ أيام.



وأشار المعايعة إلى أن الحكومة فشلت في حل مشكلة البطالة وخاصة في محافظة مأدبا.







