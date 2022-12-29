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الخميس، 29-12-2022 08:04 م

المتقاعدون العسكريون في مأدبا: نرفض المساس بأمن واستقرار الوطن والعبث بمقدراته

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الوكيل الاخباري - عبر متقاعدون عسكريون في محافظة مأدبا عن رفضهم لأي مساس بأمن واستقرار الوطن والعبث بمقدراته والاعتداء على رجال الأجهزة الأمنية، مؤكدين ولاءهم وانتماءهم للقيادة الهاشمية والتراب الأردني الطهور.

وأكد المتقاعدون خلال اللقاء الذي استضافته، مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب في محافظة مأدبا اليوم الخميس وحضره اكثر من 40 متقاعدا من الجيش والأجهزة الأمنية، عدم السماح بأي اعتداء على الأجهزة الأمنية التي تسهر على أمن وسلامة الوطن وأبنائه، مؤكدين الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية ولتراب الأردن، والتمسك بحالة الأمن والاستقرار التي ينعمون بها.

وشددوا على عدم السماح لأي شخص أو جهة المساس بالوطن وأمنه، ليبقى الأردن وطنا حرا عزيزا وملاذا لكل من يُنشد الأمن والأمان.

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