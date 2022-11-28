الإثنين 28-11-2022
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الإثنين، 28-11-2022 10:46 ص

المتقاعدين العسكريين : بدء تقديم طلبات قروض مشاريع المحفظة الإقراضية

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الوكيل الاخباري - قررت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ، البدء باستقبال تقديم طلبات القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الإقراضية) للمرحلة السادسة اعتباراً من يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر كانون الأول .

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وقال مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي في بيان صدر عن المؤسسة اليوم الإثنين ، إن خدمة تمويل المشاريع الصغيرة تعتبر  من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين ، وتتمثل بتقديم قروض ميسرة وفقا للشريعة الإسلامية لدعم المشاريع الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاءها ، والتي من شأنها المساهمة في عملية التنمية ، وتطوير القدرات الإنتاجية ، وزيادة دخل الأُسر ذات الدخل المحدود ، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء هذا الوطن، وإيجاد فرص عمل لهم ، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة .


لتقديم الطلبات  والإطلاع على التفاصيل والشروط يرجى زيارة الموقع الالكتروني ( موقع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء) (www.esarsv.com)   ومن ثم الدخول على الخدمات الألكترونية ( تمويل المشاريع الصغيرة).


يتم تقديم طلب الاستفادة من تمويل المحفظة الإقراضية خلال فترة ( 21) يوم اعتبارا ً من 11/12/2022 ولغاية الساعة الثالثة من مساء يوم 31/12/2022 ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ .


 




 

 


 

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