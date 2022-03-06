المتقاعدين العسكريين تبحث التعاون مع مركز مكافحة الأوبئة

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تخدم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، وإمكانية الاستفادة من خبراتهم.

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وأكد الشوبكي خلال لقائه القطب في مكتبه اليوم، أهمية المركز لتعزيز قدرة النظام الصحي في المملكة على مكافحة الأوبئة، وتعزيز الممارسات للوقاية منها، والمساعدة في توحيد جهود مكافحة الأوبئة والاستعداد الأمثل للتعامل معها خدمة للطرفين.



بدورها، أشادت القطب بالجهود والخدمات التي تقوم بها المؤسسة تجاه منتسبيها، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من خبرات المتقاعدين في المجال الطبي والتنسيق بينها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



