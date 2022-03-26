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السبت، 26-03-2022 07:53 م

المتقاعدين العسكريين تسير بعثة عمرة

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 الوكيل الاخباري - سيرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم السبت، بعثة المتقاعدين العسكريين للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة لهذا العام.

وقال بيان صدر عن المؤسسة اليوم، إن ذلك يأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالاهتمام بشريحة المتقاعدين، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بإيلاء المتقاعدين العسكريين كل الاهتمام ترسيخاً للثوابت والقيم الإسلامية لدى هذه الشريحة التي قدمت لهذا الوطن زهرة شبابها.

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