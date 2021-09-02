المتقاعدين العسكريين تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

الوكيل الإخباري - أطلقت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء موقعها الإلكتروني الجديد، بعد أن قامت بتحديثه وتطويره بهدف تسهيل عملية الوصول للخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنتسبيها بكل يسر وسهولة.

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وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد اسماعيل الشوبكي، إنه وتسهيلا على المتقاعدين العسكريين رفاق السلاح، ولسرعة الوصول إلى الخدمات المتوفرة في المؤسسة، جرى تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بها لتقديم أفضل الخدمات وتوفير المعلومات المستجدة عن خدماتها المتنوعة المقدمة للمتقاعدين العسكريين لتسريع عملية الاتصال والتواصل والاطلاع على كافة نشاطاتها وبرامجها ومتابعة أخبارها والتواصل معها عبر المشاركات والاقتراحات والتعليقات التي تصب في مصلحة المنتسبين والمنتفعين.



ويتضمن الموقع الإلكتروني الجديد خدمات المؤسسة والتي تشمل، طلب الانتساب، قروض السيارات، القرض الشخصي، قروض المشاريع الصغيرة، إصدار قسيمة الراتب، كشف الالتزام، إضافة إلى إمكانية تقديم طلب التوظيف والحج والعمرة، وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي وإنشاء حساب للاستفادة من كافة الخدمات المتاحة من خلال الرابط التالي: www.esarsv.com.



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