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الإثنين، 25-10-2021 02:55 م

المتقاعدين العسكريين تعلن عن بدء التقدم للاستفادة من المحفظة الإقراضية

مصاري 2


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الاثنين، عن بدء استقبال تقديم طلبات القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة "المحفظة الإقراضية" للمرحلة الرابعة اعتبارا من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.

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وقال مدير عام المؤسسة اللواء المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي إن خدمة تمويل المشاريع الصغيرة من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، والمتمثلة بتقديم قروض ميسرة وفق الشريعة الإسلامية لدعم المشاريع الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاؤها.


وأضاف أن من شأن هذه الخدمة المساهمة في عملية التنمية وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة دخل الأسر ذوات الدخل المحدود، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء هذا الوطن، وإيجاد فرص عمل لهم، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.


وأوضحت المؤسسة في بيان أن بإمكان الراغبين بالاستفادة من المحفظة الإقراضية الاطلاع على التفاصيل والشروط وتقديم الطلب من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.esarsv.com والدخول إلى الخدمات الإلكترونية "تمويل المشاريع الصغيرة".


وأشارت إلى أن تقديم طلب الاستفادة من تمويل المحفظة الإقراضية يبدأ خلال 14 يوما اعتبارا من مطلع الشهر المقبل ولا تقبل أية طلبات بعد هذا التاريخ.


 




 

 


 

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