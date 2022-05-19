المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقدم للاستفادة من تمويل المحفظة الإقراضية

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، عن بدء استقبال تقديم طلبات القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة "المحفظة الإقراضية" للمرحلة الخامسة اعتبارا من مطلع حزيران المقبل.

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وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي في بيان اليوم الخميس، إن خدمة تمويل المشاريع الصغيرة، هي من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتتمثل بتقديم قروض ميسرة وفقا للشريعة الإسلامية لدعم المشاريع الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاؤها، بهدف المساهمة في عملية التنمية وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة دخل الأسر ذوات الدخل المحدود، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء هذا الوطن، وإيجاد فرص عمل لهم، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.



ودعا إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.esarsv.com) من خلال الدخول إلى الخدمات الإلكترونية "تمويل المشاريع الصغيرة" للاطلاع على التفاصيل والشروط، وتقديم طلبات الاستفادة من تمويل المحفظة الإقراضية خلال فترة 21 يوما اعتبارا من مطلع شهر حزيران المقبل وحتى الساعة الثالثة من مساء يوم 21 من الشهر نفسه، موضحا أنه لن تقبل أية طلبات بعد هذا التاريخ.

