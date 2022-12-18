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الأحد، 18-12-2022 12:55 م

المجالي: افتتاح وتشغيل مرسى السفن السياحي نهاية الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - أكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، أنه سيتم افتتاح وتشغيل مرسى السفن السياحي مع نهاية الشهر المقبل.

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وقال المجالي، إن مرسى السفن السياحي الذي سيتم افتتاحه وتشغيله بتاريخ 25 كانون ثاني 2023، سيعمل على تحقيق إضافة نوعية للخدمات السياحية في العقبة ومن شأنه زيادة القدرة على استقبال المزيد من البواخر السياحية العملاقة من دول العالم كافة.


وأضاف إن من شأن هذه الخطوة زيادة القدرة على استقبال والتعامل مع الأعداد المتزايدة من السياح، حيث سيتم استقبال السياح القادمين عن طريق البواخر العملاقة داخل مبنى مجهز بأفضل الخدمات.


وبين المجالي أن 96 باخرة سياحية عملاقة تم تأكيد حجز وصولها إلى العقبة خلال العام المقبل، كما وأن العدد مرشح للزيادة، خاصة وأن مدينة العقبة اليوم باتت تستقبل 40% من سياحة البواخر في العالم.

 




 

 


 

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