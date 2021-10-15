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الجمعة، 15-10-2021 02:05 م

المجالي: تعديلات قانون الضمان ستعرض على مجلس الادارة الشهر الحالي

الضمان


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب الولاية العامة والاختصاص باقتراح مشروعات قانون الضمان الاجتماعي.

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وأوضح المجالي خلال تصريحات صحفية أن الخطة التي وضعتها المؤسسة لمشروع القانون المعدل مبنية على عقد اللقاءات الحوارية ودراسة ما ينتج عنها من اقتراحات وملاحظات بهدف إدراجها بمحتوى القانون ما امكن.


وقال إن التعديلات ستعرض على مجلس إدارة الضمان خلال الشهر الجاري لإقرارها، ثم سترفع إلى مجلس الوزراء لاستكمال مراحلها القانونية.


ووصف المجالي، القرار الذي اتخذته المؤسسة بخصوص شمول سائقي المركبات العمومية في أحكام قانون المؤسسة "بالمثلج للصدر".


وبرر المجالي تأخر المؤسسة عن اتخاذ قرار شمول سائقي المركبات العمومية بسبب ظروف فنية ولوجستية متعلقة بإطلاق المرحلة، مقدما اعتذار الضمان عن التأخير الذي حصل.

 




 

 


 

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