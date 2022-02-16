المجالي رئيسا لهيئة مديري جمعية المهارات الرقمية

الوكيل الإخباري - اختار مجلس إدارة جمعية المهارات الرقمية المهندسة هبة المجالي رئيسا لهيئة المديرين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة الجديد، عبر تقنية الاتصال عن بعد، مساء أمس الثلاثاء.

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وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، عقدت الهيئة العامة، اجتماعا عاديا وغير عادي للجمعية باكتمال النصاب القانوني وبحضور 75 بالمئة من منتسبي الجمعية، حيث جرى مناقشة مرحلة التأسيس للجمعية في عامها الأول، في حين وافقت الهيئة العامة على تزكية المجلس الجديد والذي يضم 13 عضوا.



وفاز بعضوية المجلس الجديد "بالتزكية" بحسب النظام الداخلي للجمعية، المهندسة هبة المجالي، وأحمد أبو قاعود، والمهندس عمار منكو، و الدكتور عرفات عوجان وبشار الأمام، ومنصور منصور، والدكتور موسى حبيب، والمهندس نضال البيطار، ورائد مدانات، ورائد حجرات، والمهندسة رنا الدبابنة وسليمان شنك، ويوسف العالم.



وقالت المجالي، إن الجمعية أنهت مرحلة التأسيس كما هو مخطط لها بفضل خبرة وجهود المجلس السابق في ظل تحديات واجهها على الصعيدين التشريعي والتنفيذي.



وأكدت أن المجلس الجديد سيبنى على الإنجاز المتحقق وسيواصل العمل نحو تنظيم عمل الجمعية بشكل مؤسسي من خلال توفير إدارة تنفيذية للقيام بالمهام الموكلة لها بشكل صحيح وتوفير جميع الأدوات اللازمة لإنجاح عمل الجمعية.



من جهته ، أكد رئيس هيئة المديرين السابق الدكتور علاء النشيوات، أهمية تطوير مهارات الطلبة والخريجين كس تتواءم مع متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى الدعم الذي وفرته وزارة الاقتصاد الرقمي خلال مرحلة تأسيس الجمعية، بالإضافة للمؤسسات المانحة الدولية.



يشار إلى أن الجمعية تسعى إلى خلق فرص أفضل لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات من ذوي الخبرة، جنباً إلى جنب مع تأهيلهم لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل، بموازاة بناء الجسور بين أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية.