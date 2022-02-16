الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

الحكومة تعلن عن الصحف الأوسع انتشارا في الاردن

الهندي: إعلان إصابات كورونا يوميا أثار الخوف في نفوس السياح

الحكومة تستوفي 25 إلى 3000 دينار بدل رسوم خدمات جمركية - تفاصيل

الحكومة توافق على إعلان تأسيس 3 أحزاب جديدة

إرادتان ملكيتان بتعيين خريس ودوجان

مجلس الوزراء يقرر إحالات وإنهاء خدمات موظفين - أسماء

الأربعاء، 16-02-2022 01:10 م

المجالي رئيسا لهيئة مديري جمعية المهارات الرقمية

مهارات


الوكيل الإخباري - اختار مجلس إدارة جمعية المهارات الرقمية المهندسة هبة المجالي رئيسا لهيئة المديرين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة الجديد، عبر تقنية الاتصال عن بعد، مساء أمس الثلاثاء.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، عقدت الهيئة العامة، اجتماعا عاديا وغير عادي للجمعية باكتمال النصاب القانوني وبحضور 75 بالمئة من منتسبي الجمعية، حيث جرى مناقشة مرحلة التأسيس للجمعية في عامها الأول، في حين وافقت الهيئة العامة على تزكية المجلس الجديد والذي يضم 13 عضوا.


وفاز بعضوية المجلس الجديد "بالتزكية" بحسب النظام الداخلي للجمعية، المهندسة هبة المجالي، وأحمد أبو قاعود، والمهندس عمار منكو، و الدكتور عرفات عوجان وبشار الأمام، ومنصور منصور، والدكتور موسى حبيب، والمهندس نضال البيطار، ورائد مدانات، ورائد حجرات، والمهندسة رنا الدبابنة وسليمان شنك، ويوسف العالم.


وقالت المجالي، إن الجمعية أنهت مرحلة التأسيس كما هو مخطط لها بفضل خبرة وجهود المجلس السابق في ظل تحديات واجهها على الصعيدين التشريعي والتنفيذي.


وأكدت أن المجلس الجديد سيبنى على الإنجاز المتحقق وسيواصل العمل نحو تنظيم عمل الجمعية بشكل مؤسسي من خلال توفير إدارة تنفيذية للقيام بالمهام الموكلة لها بشكل صحيح وتوفير جميع الأدوات اللازمة لإنجاح عمل الجمعية.


من جهته ، أكد رئيس هيئة المديرين السابق الدكتور علاء النشيوات، أهمية تطوير مهارات الطلبة والخريجين كس تتواءم مع متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى الدعم الذي وفرته وزارة الاقتصاد الرقمي خلال مرحلة تأسيس الجمعية، بالإضافة للمؤسسات المانحة الدولية.


يشار إلى أن الجمعية تسعى إلى خلق فرص أفضل لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات من ذوي الخبرة، جنباً إلى جنب مع تأهيلهم لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل، بموازاة بناء الجسور بين أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021241130266069834

الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

37b2057603a1b3e56536e96a7d4e8919

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

110186_1_1617802798

بدء التسجيل بمشروع دعم سبل العيش في الأردن - رابط

7386fdda-1acc-4aaa-b8dc-ea053bf41fd5

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

Screenshot_42

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

WhatsApp Image 2022-02-16 at 3.50.23 PM

افتتاح فرع إنتاجي يوفر 200 فرصة عمل في الشوبك

أخبار متعلقة
0L5A0210

التدريب المهني: اتفاقية لتدريب وتشغيل الشباب

ج

جامعة الحسين التقنية تنضم إلى منظمة التعاون الرقمي

1557751638883068900

اطلاق حملة ابن بلدي في جامعة اليرموك لمواجهة ارتفاع نسب البطالة