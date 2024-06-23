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الأحد، 23-06-2024 12:31 م

المجلس الأعلى للسكان: 7.1% نسبة الأرامل بين الأردنيات

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الوكيل الاخباري - تُحي الأمم المتحدة ودول العالم اليوم الدولي للأرامل في 23 حزيران من كل عام لإسماع أصوات الأرامل والتعريف بتجاربهن ، في الوقت الذي يؤكد المجلس الأعلى للسكان أن نسبة الأرامل بين الأردنيات 7.1% مقابل 0.05 % بين الأردنيين، داعيا الحكومات لاتخاذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها بكفالة حقوق الأرامل المنصوص عليها في القانون الدولي الذي يتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

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ويُعد اليوم العالمي للأرامل فرصة للعمل من أجل تحقيق الحقوق الكاملة والاعتراف بالأرامل اللواتي يتم تجاهل احتياجاتهن. ولا تزال هناك ندرة في البيانات الموثوقة عالمياً بشأن ما يتصل بحصولهن على حقوقهن المشروعة في الميراث أو الأراضي والموارد الإنتاجية، فضلاً عن المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

 

كما أن فرص التعليم والتدريب والعمل أحد العقبات الرئيسية التي تحول دون وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى التصدي للفقر والعنف والتمييز الذي تعاني منه الأرامل.

 

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